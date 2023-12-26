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Altınordu 100. kuruluş yıldönümünü kutladı - Son Dakika
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Altınordu 100. kuruluş yıldönümünü kutladı

İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt köklü kulübü Altınordu, 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlama töreniyle sevincini paylaştı. Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, kulübün Türk gençlerine spor yapma amacıyla kurulduğunu ve büyük başarılar elde ettiğini belirtti. Altınordu'nun 100. yıl kutlamaları sırasında Sait Altınordu Vapuru da sirenler çalarak kutlamaya katıldı.

Altınordu 100. kuruluş yıldönümünü kutladı
26.12.2023 - 14:09,
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İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt köklü kulübü Altınordu, 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlamanın sevincini yaşıyor. İzmir'de 26 Aralık 1923'te kurulan Altınordu, geçen hafta 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında bin 700 kişilik kafileyle Anıtkabir'i ziyaret etmişti. İzmir temsilcisi bugün de Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutlama gerçekleştirdi. Törene kulüp yöneticileri, idarecileri ve sporcuların yanı sıra Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, dernek yönetimi, Altınordu Kadın Voleybol Takımı ve taraftarlar katıldı. Kırmızı-lacivertliler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

"Büyüklerimiz o gün toprağa bir fidan diktiler, o fidan bugün 100 yıllık çınar oldu" diyen Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, "Altınordu Spor Kulübü'nün kuruluş amacı Türk gençlerine spor yaptırmaktır. Ata'mızın dediği doğrultuda millete hizmet etmeye çalışıyoruz. Altınordu sadece futbol değil, zamanında Türkiye'de söz sahibi olan farklı branşlardaki sporcularıyla büyük başarılar yakaladı. Altınordu bir baba ocağı, samimiyet yuvasıdır. Seyit Mehmet Özkan ile futbol konusunda işbirliği yaptık. O da üzeri küllenmiş altını tekrar parlatarak bugünkü noktaya gelmesini sağladı. Bu bayrağı en iyi yerlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Sait Altınordu Vapuru, etkinlik sırasında sirenler çalarak Altınordu'nun 100'üncü yılını kutladı.

Kaynak: DHA
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Cumhuriyet, Altınordu, İzmir, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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