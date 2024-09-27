Altınordu, 24 Erzincanspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, 24 Erzincanspor'u Konuk Ediyor

Altınordu, 24 Erzincanspor\'u Konuk Ediyor

Teknik Direktör Olcay Şahan, 24 Erzincanspor maçını kazanarak çıkışa devam etmeyi hedefliyor.

27.09.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, kulüp televizyona yaptığı açıklamada, 24 Erzincanspor maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk 4 hafta itibariyle 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde 5. sırada bulunuyor. İzmir ekibinde teknik direktör Olcay Şahan, 24 Erzincanspor mücadelesi öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta oynadıkları müsabakada yaşanan hakem hatalarına değinen Şahan, "Son maçımızdaki hakem hataları hakkında fazla konuşmak istemiyorum ama iki tane net golümüz verilmedi. O maçta sahadan beraberlikle ayrıldık fakat maçın özetinde de görüleceği üzere iki tane net golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakem arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Net gollerimizin elimizden alınması sonucu puan kaybetmek üzücü" dedi.

"Pazar günü güzel bir maç bizi bekliyor"

Pazar günü ligin zirvesinde yer alan 24 Erzincanspor'u konuk edeceklerini ifade eden Olcay Şahan, "Pazar günü bizi güzel bir maç bekliyor. Rakibimiz de lige oldukça iyi başlangıç yaptı. Biz de iç sahada coşkulu ve arzulu oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Mili araya kadar iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Zaman zaman mili takıma oyuncular da veriyoruz. Bu bizi biraz zorlasa da geniş kadromuz sayesinde bunların üstesinden geliyoruz. Geniş ve alternatifli bir kadro sunan Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a teşekkür ediyorum. Geniş kadromuz sayesinde takım içindeki rekabet de üst düzeyde. Forma şansı bulan oyuncular buldukları forma şansını iyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Başarılı olmamızın arkasında yatan nedenlerden birisi de az oynayan oyuncularımızın ilk 11'deki oyunculara baskı yapmasıdır" ifadelerine yer verdi.

"Altınordu'nun evlatları taraftarsız olmaz"

Olcay Şahan, pazar günü oynanacak maçta taraftarları Torbalı'ya beklediklerini ifade ederek, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlerin yanında yer alıyorlar. İnşallah bu taraftar sayımız da artacaktır. Takımımızdaki gençlerin bu desteğe ihtiyaçları var. Altınordu'nun evlatları taraftarsız olmaz" diye konuştu.

Genç teknik adam, çok çalışarak her gün iyi olmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbolda hiçbir zaman yeterli olamazsın. Her gün çok çalışmak zorundasın. Takım olarak hücum futbolu oynama çalışıyoruz. Zaman zaman iyi işler çıkarıyoruz. Daha iyi olmak için çok çalışmak zorundayız. Oyuncularım da oyun felsefimizi algılayıp ona göre mücadele ediyorlar. Futbolcularım bu ligin futbolcusu değil; onlar Süper Lig ve Avrupa'da oynayacak kapasiteye sahipler. Bizler onlara destek olmaya çalışıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Olcay Şahan, Altınordu, Futbol, izmir, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, 24 Erzincanspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
09:14 Cansız bedenini kocası buldu 18 günlük evli kadının sır ölümü Cansız bedenini kocası buldu! 18 günlük evli kadının sır ölümü
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
15:09 Ünlü sanatçıyı ’’Kilon kadar altın vereceğiz’’ deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı Ünlü sanatçıyı ''Kilon kadar altın vereceğiz'' deyip tartıya çıkardılar, işin aslı çok başka çıktı
14:51 Engin Polat, Dilan Polat’ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış Engin Polat, Dilan Polat'ın paylaşımından sonra duvara kafa atmış
14:41 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı
14:27 Türkiye haritası değişebilir İşte il olması gündemde olan 24 ilçe Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
14:22 Bursa halkına aşkın tanımını sorduk Bursa halkına aşkın tanımını sorduk
14:09 Dibimize kadar geldiler İsrail, Lübnan’dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü
14:05 Bomba iddia Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa’da fabrika kuracak Bomba iddia! Çinli 2 otomobil devi Samsun ve Manisa'da fabrika kuracak
13:45 Makas açılıyor Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:07 Fotoğraf ses getirmişti Eyüp Aksu’dan “Taksi bulamadığı için minibüse bindi“ iddialarına yanıt Fotoğraf ses getirmişti! Eyüp Aksu'dan "Taksi bulamadığı için minibüse bindi" iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 11:13:19. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu, 24 Erzincanspor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement