Son yıllarda kendi tesislerinde kamp yapan Altınordu'da bu yıl kamp yeri konusunda net bir karar verilmediği bildirildi. Kırmızı-lacivertlilerin, Torbalı 'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde hizmete açılan Yüksek İrtifa Merkezi'nden faydalanabileceği ifade edildi. Altınordu, son dönemde hazırlık maçları oynamak için Afyonkarahisar'a seyahat ediyordu.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu , yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü başlayacak. İzmir temsilcisi, Selçuk 'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde top başı yapacak. Kurban Bayramı 'na kadar güç toplayacak kırmızı-lacivertliler daha sonra kamp programını netleştirecek.

Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Altınordu, 27 Haziran'da toplanıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.