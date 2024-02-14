Altınordu, Adıyaman FK maçında 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında - Son Dakika
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Altınordu, Adıyaman FK maçında 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Altınordu, Adıyaman FK maçında 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Adıyaman FK maçına odaklanan Altınordu'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sağ kanat Devrim'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği randevuda sol kanat Onur, ön libero Metehan, stoper Hasan, sağ bek Furkan, santrfor Gökberk ve yedek kaleci konumuna düşen Serhat kart görmeleri halinde Serik Belediyespor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek. Teknik direktör Atilla Küçüktaka öğrencilerinden gereksiz kart görmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Altınordu'da sakat oyuncu ise bulunmuyor.

14.02.2024 13:05  Güncelleme: 13:06
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü evinde oynayacağı Adıyaman FK maçına odaklanan Altınordu'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sağ kanat Devrim'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyeceği randevuda sol kanat Onur, ön libero Metehan, stoper Hasan, sağ bek Furkan, santrfor Gökberk ve yedek kaleci konumuna düşen Serhat kart görmeleri halinde Serik Belediyespor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşecek.

Teknik direktör Atilla Küçüktaka öğrencilerinden gereksiz kart görmemeleri için dikkatli olmalarını istedi. Altınordu'da sakat oyuncu ise bulunmuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu, Adıyaman FK maçında 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu, Adıyaman FK maçında 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında - Son Dakika
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