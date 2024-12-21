Altınordu, Afyonspor ile Kritik Maça Çıkıyor

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında evinde İskenderunspor'a 2-1 yenilip, lider Sarıyer ile 1-1 berabere kalarak zirvenin 6 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan Altınordu, Afyonspor'a rakip olacak.

32 puanlı Altınordu ilk devrenin son maçında deplasmanda -2 puanla son sıradaki Afyonspor ile yarın karşılaşacak. Zafer Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Muhammed Taha Onat yönetecek. İzmir temsilcisinde ayak bileğinde ödem olan forvet İlkan Sever dışında eksik yok. Deplasmanda oynadığı son 2 karşılaşmayı kazanan kırmızı-lacivertliler Afyonspor'u da dize getirerek dış sahada üst üste 3'üncü galibiyetini almayı hedefliyor.