TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında 1 puanla son sırada yer alan Afyonspor'a konuk olacak 3'üncü basamaktaki 32 puanlı Altınordu zirve yarışında kaza yapmadan yoluna devam etmek istiyor.
Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Olcay Şahan, rakibi küçümsememeleri konusunda öğrencilerini uyardı. Son olarak deplasmanda Adana 01 FK'ya 10-0 yenilen Afyon ekibi karşısına rehavete girmeden çıkmaları gerektiğini anlatan genç teknik adam, oyuncularından ciddiyeti elden bırakmadan mücadele etmelerini istedi. Üst üste evinde oynadığı son 2 maçtan 1 puan çıkaran Altınordu, Afyonspor'u mağlup ederek devre arasına 35 puanla girmeyi hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Altınordu, Afyonspor Maçında Hedef 3 Puan - Son Dakika
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