Altınordu, Alman ekiplerinden TS Dortmund takımında forma giyen stoper Ali Çırak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu, Alman ekiplerinden TS Dortmund takımında forma giyen stoper Ali Çırak'ı kadrosuna kattı

Altınordu, yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için Almanya 5. Lig temsilcisi Türkspor Dortmund'dan stoper Ali Çırak'ı transfer etti. 23 yaşındaki oyuncu, 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu'nun A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz, takımın şampiyonluk hedefi doğrultusunda güçlü bir kadro kurmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

06.06.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu, Alman ekiplerinden TS Dortmund takımında forma giyen stoper Ali Çırak'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Altınordu, yaz transfer döneminin gelmesiyle birlikte kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak teknik direktörlük görevine Olcay Şahan'ı getiren kırmızı-lacivertli ekip, daha sonra da oyuncu transferlerine yöneldi. İzmir ekibi; Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan ve Emre Aydınel'in ardından Almanya 5. Lig temsilcisi Türkspor Dortmund'dan 23 yaşındaki stoper Ali Çırak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde açıklamalarda bulunan Çırak, Altınordu'ya geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Bana bu imkanı sunan başta başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmayı büyük bir şans olarak görüyorum. Buradaki tesis ve imkanları görünce karar vermek zor olmadı. Tüm antrenmanlarda ve maçlarda en iyi şekilde mücadele edeceğim. Güzel bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Korkmaz: "Şampiyon takım kuracağız"

A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz da, "Altınordu 2024 projemiz kapsamında transfer çalışmalarımız devam ediyor. Hüseyin Bulut, Bahattin Karahan, Emre Aydınel'in ardından Ali Çırak'ı kadromuza dahil ettik. Sol ayaklı stoper olmasına rağmen fiziği ve olgunluğu ile ön planda olan bir futbolcu. Kendisini zaten yakından takip ediyorduk. Oynadığı takımla şampiyonluk yaşadı, İnşallah darısı gelecek sezon Altınordu'muzun başına. Bizler de şampiyonluk için güçlü bir takım kurmak için çalışıyoruz. Birkaç transferimiz daha olacak" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Murat Korkmaz, Altınordu, Dortmund, Almanya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Alman ekiplerinden TS Dortmund takımında forma giyen stoper Ali Çırak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:34 Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal’ı ifadeye çağırdı Valilik, Irak uyruklu vatandaşa ruhsat vermeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ı ifadeye çağırdı
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
11:31 Putin, ’’Türk ekonomisinin kaybı olur’’ diyerek uyardı: Dostum Erdoğan’a bilgi verin Putin, ''Türk ekonomisinin kaybı olur'' diyerek uyardı: Dostum Erdoğan'a bilgi verin
11:03 Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi Bakanı Uraloğlu açıkladı: Uçak bileti tavan fiyatları belirlendi
11:01 Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu Doğu Türkistan'ı ziyaret eden Bakan Fidan, hem mesajları hem de taktığı kravatla ezber bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 11:55:51. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu, Alman ekiplerinden TS Dortmund takımında forma giyen stoper Ali Çırak'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement