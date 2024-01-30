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Altınordu, Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Altınordu, Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, son maçında evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya mağlup oldu. Şimdi ise deplasmanda Ankara Demirspor ile karşılaşacak olan Altınordu, rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Furkan Metin'in sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği maç, TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak.

Altınordu, Ankara Demirspor deplasmanında galibiyet arıyor
30.01.2024 - 11:14,
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 2-0 mağlup olan Altınordu yarın deplasmanda Ankara Demirspor'la kozlarını paylaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Doğu Yılmaz düdük çalacak. Ligde son 3 maçından 1 puan çıkararak 17 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu, 30 puanla 8'inci basamakta yer alan rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ bek Furkan Metin forma giyemeyecek. Altınordu ilk yarıda evinde Başkent ekibine 2-1 mağlup olmuştu.

Kaynak: DHA
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