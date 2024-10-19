Altınordu, Beykoz Anadolu'ya Misafir Oluyor

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde lider Kastamonuspor'u 1-0 yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Altınordu yarın 2'nci durumdaki Beykoz Anadolu'ya misafir olacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda Kemal Savaş'ın yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Sıralamada 15 puanla 5'inci basamakta yer alan Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi. Genç teknik adam, "Bu sezon deplasmanlarda oynadığımız maçlardan galibiyetle ayrılamadık. Bu maça ise çok iyi hazırlandık. Deplasmandan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Rakip takıma baktığım zaman Beşiktaş'ta oynarken ağabeylik yaptığım Beşiktaş'ın genç oyuncuları orada forma giyiyor. Üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.