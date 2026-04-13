Altınordu, Bucaspor\'u yendi: Düşme hatında son iki hafta

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bucaspor 1928'i 2-0 mağlup eden Altınordu, son 2 haftaya düşme hattının 2 puan üzerinde girdi. Grupta Bucaspor 1928 ve Karaman FK'dan sonra Kepez Spor'un da küme düşmesi kesinleşti. Ligden düşecek son takım Erbaaspor (33), Altınordu (31) ya da Beykoz Anadolu Spor (29) olacak.

Kırmızı-lacivertliler ikili averajda Erbaaspor'a karşı üstün, Beykoz Anadolu Spor'un ise gerisinde yer alıyor. İzmir temsilcisi son 2 maçında küme düşen Kepez Spor'a konuk olduktan sonra play-off hedefindeki İnegölspor'u ağırlayacak. Derbide Bucaspor 1928'i yenerek iç sahada üst üste 4'üncü galibiyetini alan Altınordu, final müsabakalarında hata yapmak istemiyor.