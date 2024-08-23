Altınordu Camia Büyükleri A Takım Antrenmanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Altınordu Camia Büyükleri A Takım Antrenmanını Ziyaret Etti

Altınordu Camia Büyükleri A Takım Antrenmanını Ziyaret Etti

Altınordu'nun camia büyükleri, yeni sezon öncesi A takım antrenmanını ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara başarı diledi. Ziyarette futbolculara baklava ikram edildi.

23.08.2024 12:44
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'un camia büyükleri yeni sezon öncesi A takım antrenmanını ziyaret ederek teknik ekip ve futbolculara başarı diledi. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşen ziyarete eski başkanlardan Samim Süloş, İlyas Gönen ve Halim Bezircilioğlu'nun yanı sıra dernek yönetiminden Hakan Erdik, Nezih Karpat katıldı. Antrenman öncesi futbolculara baklava ikram edildi.

Camia büyükleri sohbet ettikleri Teknik Direktör Olcay Şahan ve oyunculara moral verdi. Ziyarette Sportif Direktör Murat Korkmaz, İdari Direktör Barış Ertosun ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler de hazır bulundu. Isınma hareketlerinin ardından atletik beceri parkurunda kuvvet çalışması gerçekleştirip son bölümde sahada özel çalışmalar yapan Altınordu, 3 günlük iznin ardından pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: DHA

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