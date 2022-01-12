Altınordu'da Ali Emre'ye talip var

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen Ali Emre Yanar'a ara transfer döneminde Danimarka Süper Lig ekibi FC Nordsjaelland'ın talip olduğu öğrenildi. Geçen sezon kiralık olarak 2'nci Lig'de Niğde Anadolu FK'da oynadıktan sonra bu sezon kırmızı-lacivertli ekipte birinci kaleci konumuna gelen 23 yaşındaki file bekçisinin devre arasında yuvadan uçabileceği belirtildi. Danimarka temsilcisinin önümüzdeki günlerde İzmir ekibine resmi teklif sunması bekleniyor. Altınordu'nun kaleci Ali Emre için 500 bin Euro bonservis bedeli ve bir sonraki transferinden yüzde 25 pay talep ettiği gelen haberler arasında.