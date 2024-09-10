Altınordu'nun Genç Yıldızı Burak Gültekin - Son Dakika
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Spor

Altınordu'nun Genç Yıldızı Burak Gültekin

Altınordu\'nun Genç Yıldızı Burak Gültekin

Altınordu'nun altyapısından yetişen Burak Gültekin, takımın ilk 2 maçında forma giyerek başarılı bir performans sergiledi.

10.09.2024 12:52
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk 2 maçında İnegölspor'u 2-0 mağlup edip, Kepezspor'la (D) 0-0 berabere kalan Altınordu'da altyapıdan yetişen ön libero Burak Gültekin formayı kapmayı başardı. Geçen sezon U19 takımında görev yapıp bu sezon A takıma alınan 17 yaşındaki futbolcu ilk 2 karşılaşmada ilk 11'de yer alıp 180 dakika oyunda kalıp sergilediği performansla beğeni topladı.

Teknik Direktör Olcay Şahan'ın gözüne girmeyi başaran genç futbolcu ilk defa profesyonel ligde oynamanın heyecanını yaşıyor. A takımda şans bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Burak, "Bana güvenen, inanan hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. Altınordu şubat ayında profesyonel olan Burak'ın 2026'da bitecek sözleşmesini haziran ayında 2027'ye uzattı.

Kaynak: DHA

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