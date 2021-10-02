Altınordu'da Burak İnce Almanya'ya uçtu
02.10.2021 12:21
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'dan ocak ayında Bundesliga'ya transfer olmaya hazırlanan Burak İnce, gizlilik anlaşması yapılan Alman ekibiyle görüşmek için Almanya'ya uçtu. Sosyal medya hesabından uçakta çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, Almanya Bayrağı ve kum saati simgelerini ekleyen 17 yaşındaki futbolcu, transferinin yakın zamanda gerçekleşeceği konusunda mesaj verdi.Yaptığı paylaşımda menajeri Murat Korkmaz'ı da etiketleyen Burak İnce, Almanya seyahatinin transfer görüşmesiyle ilgili olduğunu da göstermiş oldu. FIFA kuralları gereği 18 yaşına gireceği 2022 ocak ayında Avrupa'ya transfer olabilecek Burak İnce'nin ismi Bundesliga takımlarından Arminia Bielefeld ve Bayer Leverkusen ile anılıyor. Ümit Milli Takım'da da oynayan Burak, Çağlar Söyüncü'den sonra Altınordu'dan Bundesliga'ya transfer olan ikinci oyuncu olacak.
Son Dakika 12:20 Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı 12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor 11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı 11:38 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:15 "Ülkemizin yüzde 90'ı kıro ve kültürsüz" diyen Selçuk Ural, ünlü sanatçılara tepki gösterdi 10:52 Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor