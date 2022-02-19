Altınordu'da Erdi'den iyi haber

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Altaş Denizlispor'a 1-0 yenilerek üst üste 6'ncı maçını kaybeden Altınordu'ya stoper Erdi Dikmen'den sevindirici haber geldi. Ayak tırnağının kırılması nedeniyle Denizli deplasmanında kadroda yer almayan tecrübeli savunmacının takımla antrenmanlara çıktığı bildirildi. Ara transfer döneminde Ankaragücü'den kiralanan Erdi'nin pazartesi günü iç sahada oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyebileceği belirtildi. Önceki hafta oynanan Gençlerbirliği müsabakasında ilk 11'de yer alan tecrübeli defans oyuncusu bu hafta formasına kavuşacak.

- İzmir