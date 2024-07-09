Altınordu'da forma giyen Metehan Yılmaz, 1461 Trabzon'a transfer oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altınordu'da forma giyen Metehan Yılmaz, 1461 Trabzon'a transfer oldu

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen ve takım kaptanlığı bandını takan Metehan Yılmaz, yeni sezonda 1461 Trabzon forması giyecek. Metehan Yılmaz, Altınordu'da büyüdüğünü ve yuvadan uçma vaktinin geldiğini belirterek kulübe teşekkür etti. Altınordu Futbol Kulübü ise Metehan Yılmaz için teşekkür mesajı yayımlayarak başarılar diledi.

09.07.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altınordu'da forma giyen Metehan Yılmaz, 1461 Trabzon'a transfer oldu.

Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden yetiştikten sonra A Takıma kadar yükselen ve gösterdiği başarılı performansın ardından takım kaptanlığı bandını takan Metehan Yılmaz, yeni sezonda 1461 Trabzon forması giyecek.

Altınordu Buca Futbol Okulları'ndan keşfedilen Metehan Yılmaz, sonrasında Altınordu'nun akademi takımlarında forma giydi. U16 Milli Takım formamızı da terleten kaptan, 2018-2019 sezonunda kulübüyle profesyonel imzayı attıktan sonra o dönemde Altınordu'nun pilot takımı Niğde Anadolu FK'da forma giydi. 24 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda tekrar Altınordu'ya döndü.

Metehan Yılmaz: "Yuvadan uçma vakti"

Transfer sürecinin ardından Altınordu TV'ye konuşan Metehan Yılmaz, "Bu kulübün kapısından girdiğimde henüz 12 yaşında küçük bir çocuktum. Bu kulüpte büyüdüm, evlendim, yuva kurdum. Şimdi artık yuvadan uçma, yeni maceralara atılma vakti. Başta başkanımız olmak üzere üzerimde emeği olan hocalarıma, kulüp personeline teşekkür ediyorum. Altınordu'daki genç kardeşlerimle sürekli konuşuyorum onlara söylediğim tek şey; burada çok çalışsınlar, acele etmesinler, sabretsinler, sonunda başarılı olacaklarına inanıyorum. Tüm genç kardeşlerim umarım istedikleri hedefe ulaşırlar" dedi.

Altınordu'dan Metehan'a teşekkür mesajı

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü'nden Metehan Yılmaz için yayımlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün oyuncu yetiştirme pramidinin en tabanındaki Altınordu Futbol Okullarımızdan keşfedilen, akademide futbol eğitimini alan ve sonrasında A Takım formamızı terleten Metehan Yılmaz'ın ilerleyen süreçte yine kulübümüzün hedefleri doğrultusunda daha büyük takımlarda forma giyeceğine inancımız tamdır. Gittiğin tüm takımlarda Altınordu'muzu gururla temsil edeceğine ve genç futbolcu kardeşlerimizin her zaman örnek olmaya devam edeceğini biliyoruz. Altınordu Futbol Kulübü olarak bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Metehan Yılmaz." - İZMİR

Kaynak: İHA

1461 Trabzon, Altınordu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da forma giyen Metehan Yılmaz, 1461 Trabzon'a transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu'da forma giyen Metehan Yılmaz, 1461 Trabzon'a transfer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement