Altınordu'da forvet sıkıntısı - Son Dakika
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Altınordu'da forvet sıkıntısı

08.03.2022 11:19
Altınordu'da forvet sıkıntısı

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la oynayacağı zorlu maça odaklanan Altınordu'da santrfor Hüsamettin Yener'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi teknik ekibin keyfini kaçırdı.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'la oynayacağı zorlu maça odaklanan Altınordu'da santrfor Hüsamettin Yener'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi teknik ekibin keyfini kaçırdı. İzmir ekibinde sakatlığının nüksetmesi nedeniyle Menemenspor (D) ve Erzurumspor müsabakalarında kadroda yer almayan tecrübeli golcü Ahmet Dereli'nin bu hafta da büyük ihtimalle riske edilmeyeceği bildirildi.

Ahmet Dereli'nin sakat, Hüsamettin'in cezalı olduğu kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun ileri uçta şimdiye kadar gol atma başarısı gösteremeyen 22 yaşındaki Anıl'ı sahaya sürmesi bekleniyor. Henüz forma şansı bulamayan altyapı patentli 20 yaşındaki Gökberk de alternatif golcü olarak kulübede görev bekleyecek. Kürşad ve Kubilay'ın cezalarının sona erdiği Altınordu'da belinden sakatlık yaşayan sol bek Ali Dere'nin durumu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.


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Cumartesi, Spor Toto, Altınordu, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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