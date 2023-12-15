 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınordu'da Furkan Yöntem'in sakatlığı şok etkisi yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da Furkan Yöntem'in sakatlığı şok etkisi yarattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Altınordu'nun orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in sakatlanıp sezonu kapatmasıyla takım büyük bir şok yaşadı. Genç futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu ve önümüzdeki hafta ameliyat olacağı bildirildi.

Altınordu\'da Furkan Yöntem\'in sakatlığı şok etkisi yarattı
15.12.2023 - 11:46,  Güncelleme: 11:50
Abone Ol

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, orta saha oyuncusu Furkan Yöntem'in sakatlanıp sezonu kapatmasıyla şok yaşadı.

İzmir ekibinin gözde oyuncularından biri olan Furkan, geçen haftaki Yeni Mersin İdmanyurdu deplasmanında 85'inci dakikada sakatlanıp oyundan çıktı. Çekilen MR soncunda genç futbolcunun ön çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Furkan'ın önümüzdeki hafta ameliyat edileceği bildirildi.

Alt yaş gruplarında 28 kez milli formayı giyen ve son olarak U19 Milli Takımı'nda görev yapan 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun, mart ayında Hırvatistan'daki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarında oynaması bekleniyordu. Altınordu bu sezon genç sol kanat Altar Han'ın ardından Furkan Yöntem'in de çapraz bağ sakatlığı geçirmesiyle çifte üzüntü yaşadı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Mersin İdmanyurdu, Altınordu, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Furkan Yöntem'in sakatlığı şok etkisi yarattı - Son Dakika


11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28
Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24
Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24
Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi

Son Dakika
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
11:24 Terörist Karayılan'ın koruması Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirildi
11:20 Futbol dünyasında vurgun yapan Seçil Erzan, ünlüleri dolandıran Ponzi Mine'yi örnek almış
11:21 Dolar/TL 29,05 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 12:53:41. #1.12#
SON DAKİKA: Altınordu'da Furkan Yöntem'in sakatlığı şok etkisi yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement