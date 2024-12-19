Altınordu'da Genç Oyunculara Kiralık Formülünün Yolu Açılıyor - Son Dakika
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Spor

Altınordu'da Genç Oyunculara Kiralık Formülünün Yolu Açılıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Altınordu'da, forma şansı bulamayan genç oyuncuların kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Teknik ekip, genç yeteneklerin gelişimlerini desteklemek için çözüm arayışında.

19.12.2024 12:26
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasına gelinirken şampiyonluk mücadelesi veren Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular için teknik ekibin karar aşamasında olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinin 25 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 3'ü kaleci olmak üzere 13 oyuncu yer alırken, genellikle yedek kulübesinde yer alan sol bek Mustafa Kocabaş, stoper Hasan Berat Kayalı, kanat oyuncuları Arif Asaf Gültekin, Sercan Demirkıran ve Furkan Emin Kaçmaz gibi genç oyuncular yeterli süreyi bulamadı. Genç futbolcuların forma şansı bulup kendilerini geliştirebilecekleri kulüplere kiralık olarak gönderilebileceği öğrenildi. Bazı kulüplerin bu gençler için nabız yokladığı ifade edildi.

Kaynak: DHA

Altınordu, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Genç Oyunculara Kiralık Formülünün Yolu Açılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu'da Genç Oyunculara Kiralık Formülünün Yolu Açılıyor - Son Dakika
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