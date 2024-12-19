Altınordu'da Genç Oyunculara Kiralık Formülünün Yolu Açılıyor

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasına gelinirken şampiyonluk mücadelesi veren Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan genç oyuncular için teknik ekibin karar aşamasında olduğu öğrenildi. İzmir temsilcisinin 25 kişilik kadrosunda altyapıdan yetişen 3'ü kaleci olmak üzere 13 oyuncu yer alırken, genellikle yedek kulübesinde yer alan sol bek Mustafa Kocabaş, stoper Hasan Berat Kayalı, kanat oyuncuları Arif Asaf Gültekin, Sercan Demirkıran ve Furkan Emin Kaçmaz gibi genç oyuncular yeterli süreyi bulamadı. Genç futbolcuların forma şansı bulup kendilerini geliştirebilecekleri kulüplere kiralık olarak gönderilebileceği öğrenildi. Bazı kulüplerin bu gençler için nabız yokladığı ifade edildi.