Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek

30.03.2022 13:05
Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek

Altınordu'nun başarılı kalecisi Ali Emre Yanar, 3 maçlık galibiyet serilerini devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek, "Her maçımıza finalmiş gibi bakıp kazanmak için çıkmalıyız" dedi.

Altınordu'nun başarılı kalecisi Ali Emre Yanar, 3 maçlık galibiyet serilerini devam ettirmek zorunda olduklarını belirterek, "Her maçımıza finalmiş gibi bakıp kazanmak için çıkmalıyız" dedi. Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen ise çok iyi bir hava yakaladıklarının altın çizerek Adanaspor karşısında galip gelmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, 3 Nisan Pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Adanaspor'u konuk edecek. Kırmızı-lacivertliler, karşılaşmanın hazırlıklarını İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

Ali Emre Yanar: "Seriyi devam ettirmek zorundayız"

Adanaspor maçı öncesinde Altınordulu futbolcular Ali Emre Yanar ve Erdi Dikmen'den iddialı açıklamalar geldi. Kaleci Ali Emre Yanar, takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını ve kazanma serilerini Adanaspor maçıyla da devam ettirmek istediklerini söyledi. Başarılı kaleci, "İyi bir hava yakaladık. Bu havayı lig sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Şu an her şey tam istediğimiz gibi gidiyor. 3 maçtır bunun karşılığını aldık ama kesinlikle durmak yok aynı şekilde ligin son maçına kadar tüm maçlara final niteliğinde bakarak devam etmek zorundayız. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Takım olarak müthiş bir hava yakaladık, çok iyi kenetlendik. Bunun karşılığında da 90 dakika inanılmaz bir mücadele veriyoruz. 3 maçlık seri bize yakışmaz. Bizim bunu 5,6,7 maç yapmamız gerekiyor. Her maçımıza finalmiş gibi bakıp kazanmak için çıkmalıyız. Bu seriyi kesinlikle devam ettirmek zorundayız" dedi.

Erdi Dikmen: "Çok iyi bir hava yakaladık"

Takımın tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen de "Öncelikle güzel bir hava yakaladık. 3 haftadır yenilmiyorduk. Ümraniyespor'u deplasmanda zor hava şartlarında yendik. İçeride Adanaspor ile oynayacağız orada da bu havayı değerlendirmek istiyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Milli takım arası olmasına rağmen çok verimli bir hafta geçirdik. Antrenmanlarda tempo hep yüksekti. Bu tempoyu da inşallah Adanaspor maçında sahaya yansıtacağız. Kaleden başlayarak ileri hatta kadar herkes birbirine güvenerek sahaya çıkıyoruz. Bunun da verimini 3 maçta gol yemeyerek aldık. Erzurum maçında küçük taraftarlarımızın müthiş bir desteği vardı. Onların desteği ile tabii ki daha güzel bir maç geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu. - İZMİR

Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek
Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek

YORUMLAR
500
Altınordu'da Ali Emre ve Erdi iddialı Altınordu'da Ali Emre ve Erdi iddialı Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor Adanaspor, Altınordu maçına hazırlanıyor

Erdi Dikmen, Altınordu, Adanaspor, Ali Emre, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek - Son Dakika


Son Dakika
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:45 Müzakere için İstanbul'a gelmişti! Zelenski'nin danışmanı, Bayraktar ile görüştü: Hep minnettar olacağım
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
12:30 Adı Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'ya demediğini bırakmadı! Aygün Aydın'den sert sözler: Milli metres
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 13:12:28. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu'da hedef seriyi devam ettirmek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement