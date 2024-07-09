Altınordu\'da Metehan Yılmaz Ayrıldı

Spor

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Metehan Yılmaz kulüpten ayrıldı.

Kırmızı-lacivertliler genç futbolcu ile ilgili, "Yolun Açık Olsun Metehan Yılmaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün oyuncu yetiştirme piradiminin her kademesinde forma giyen A Takım kaptanlarımızdan Metehan Yilmaz, 1461 Trabzon'a transfer oldu. Metehan'a yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Metehan Yılmaz, "Bu kulübün kapısından girdiğimde henüz 12 yaşında küçük bir çocuktum. Bu kulüpte büyüdüm, evlendim, yuva kurdum. Şimdi artık yuvadan uçma, yeni maceralara atılma vakti. Başta başkanımız olmak üzere üzerimde emeği olan hocalarıma, kulüp personeline teşekkür ediyorum. Altınordu'daki genç kardeşlerim çok çalışsınlar, acele etmesinler, sabretsinler, sonunda başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.