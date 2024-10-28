Altınordu'da Olcay Şahan'dan Destek Mesajı - Son Dakika
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Spor

Altınordu'da Olcay Şahan'dan Destek Mesajı

Altınordu\'da Olcay Şahan\'dan Destek Mesajı

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Fethiyespor'la 2-2 berabere kalmanın ardından oyuncularına gurur duyduğunu belirtti.

28.10.2024 11:59
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Fethiyespor'la 2-2 berabere kalıp hem liderlik fırsatını kaçıran hem de iç sahada galibiyet serisini sonlandıran Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte oyuncularını saha ortasına toplayan Olcay Şahan, "En sonda söylemek istediğimi ilk başta söylüyorum. Buradan soyunma odasına alnınız açık, başınız dik bir şekilde gideceksiniz. Tabii ki kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece İki puan kaybettik. Fakat bu takımın en tepede olmasını sağlayan sizlersiniz" diye konuştu.

'RAKİPLER ARTIK SİZLERDEN KORKUYOR'

Beraberliğin hiçbir sıkıntı çıkarmayacağını futbolcularına ileten genç teknik adam, "Bazı bölümlerinde iyi oynamadığımız maçta berabere kaldık, hiçbir sıkıntı yok. Sizler bu ligde hedef olan takım oldunuz. Rakipler artık sizlerden korkuyor. Savunma yapıyor, vakit geçirmek için her türlü yola başvuruyor. Bu maçta da birçok pozisyona girdik fakat bazen futbolda olmayınca olmuyor. Şu anda bu maç geride kaldı. Alnınız dik bir şekilde iki gün dinlenip tatil yapın. Salı gününe kadar iyi dinlenin. Haftaya önemli bir maçımız var. Sizlerle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'da Olcay Şahan'dan Destek Mesajı - Son Dakika

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