Altınordu'da oyuncuların hedefi Avrupa'ya gitmek

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun kalecisi Ali Emre Yanar ve oynadığı futbolla dikkatleri üzerinde toplayan Emircan Gürlük, yeni sezon hedefleri hakkında konuştu. Yeni sezonun herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyen kaleci Ali Emre Yanar, geçen sezonun son 10 haftasında yakladıkları muhteşem çıkışı tüm sezona yaymak istediklerini belirterek, "Geçen yıl yakaladığımız başarıyı bu sezon da elde edecek gücümüz var. Geçen yıl Altınordu formasını terleterek hedeflerimden birini gerçekleştirdim. Bundan sonraki hedefim A Milli Takım olsun Avrupa olsun basamak basamak her duyguyu yaşamak" dedi.

Altınordu'nun gelecek vadeden yıldız oyuncularından Emircan Gürlük de Altınordu'nun kuruluşunun 100. yılında takımı Süper Lig'e taşımak için çalışacaklarını söyledi. Genç yıldız, kişisel hedefleri hakkında ise şunları dile getirdi: "Her şeyden önce Avrupa'da oynayarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bu hedefimi gerçekleştirmek için de çok çalışacağım" diye konuştu. Öte yandan Altınordu U12 Takımı, Özge Kanbay U12 Ligi İzmir Şampiyonası finalinde Pınargücü Spor U12 Takımını 4-1 mağlup ederek İzmir şampiyonu oldu. Atatürk Stadı 1 Nolu yan sahada oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon olan minik sporcular törenle kupalarını aldı.

- İzmir