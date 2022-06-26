Altınordu'da Rahmi'ye yol göründü

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da stoper Rahmi Salih Kaya, yeni sezon kadrosuna dahil edilmedi. Altyapıdan yetişen 20 yaşındaki genç savunmacının satış listesine konulduğu ve kulüpten ayrılması için bonservis ücreti getirmesi gerektiği öğrenildi. Altınordu'da profesyonel olan Rahmi, İzmir ekibinin Play-Off finali oynadığı 2020-21 sezonunda 20 maçta, geçen sezon ise 17 karşılaşmada görev aldı. Alt yaş gruplarında ay-yıldızlı formayı terlettikten sonra 2021'de Ümit Milli Takım'a kadar yükselen defans oyuncusuyla 1'inci Lig'den Bandırmaspor ve Boluspor'un ilgilendiği kaydedildi. Bandırmaspor'un 600 bin TL teklif ettiği oyuncu için Altınordu 3 milyon TL talep etti.

SEZONU AÇIYORAltınordu, 2022-2023 sezonunun ilk çalışmasını yarın gerçekleştirecek. Geçen sezonun bitimine bir hafta kala Hüseyin Eroğlu'nun yerine teknik direktörlüğe yardımcısı Ufuk Kahraman'ı getiren kırmızı-lacivertli takım, sezonun ilk çalışmasını İsmet Orhunbilge Tesisleri'ndeki antrenmanla yapacak. İdman öncesinde Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde oyuncularla bir araya geleceği açıklandı. İzmir ekibi, 15'i altyapı sisteminden yetişen toplam 25 oyuncu ile sezon çalışmalarına başlayacak. Takımın hazırlık maçlarının programı ise henüz netleşmedi.