Altınordu'da Rıdvan kalıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Rıdvan Koçak'ın yeni sezonda da İzmir temsilcisinde görev yapacağı öğrenildi. Sezon başında 1+1 yıllık anlaşma ile Menemenspor'dan transfer edilen Rıdvan'ın sözleşmesinde, "20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olduğu belirtildi.

Kırmızı-lacivertli formayla 21 müsabakada görev alan 33 yaşındaki futbolcu böylelikle takımda kaldı. Toplam 1562 dakikada forma giyen Rıdvan, 2 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart cezalısı durumuna düştü. Altınordu iç transferde kontratları biten Erdi, Volkan, Recep, Ahmet İlhan ve Hüsamettin'le masaya oturacak.