Altınordu'da Rıdvan kalıyor - Son Dakika
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Altınordu'da Rıdvan kalıyor

27.05.2022 11:19
Altınordu'da Rıdvan kalıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Rıdvan Koçak'ın yeni sezonda da İzmir temsilcisinde görev yapacağı öğrenildi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Rıdvan Koçak'ın yeni sezonda da İzmir temsilcisinde görev yapacağı öğrenildi. Sezon başında 1+1 yıllık anlaşma ile Menemenspor'dan transfer edilen Rıdvan'ın sözleşmesinde, "20 maç oynaması durumunda sözleşmesi 1 yıl uzar" maddesi olduğu belirtildi.

Kırmızı-lacivertli formayla 21 müsabakada görev alan 33 yaşındaki futbolcu böylelikle takımda kaldı. Toplam 1562 dakikada forma giyen Rıdvan, 2 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart cezalısı durumuna düştü. Altınordu iç transferde kontratları biten Erdi, Volkan, Recep, Ahmet İlhan ve Hüsamettin'le masaya oturacak.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu'da Rıdvan kalıyor - Son Dakika


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