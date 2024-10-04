Altınordu\'da Şampiyonluk Hesabı Yok

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da Teknik Direktör Olcay Şahan, şampiyonluk hesabı yapmak yerine maç maç hesap yaptıklarını söyledi. Genç teknik adam, geçen hafta 24 Erzincanspor maçında galip geldikleri için mutlu olduklarını hatırlatarak, "Sonu biraz gergin de olsa iyi bir maç oynadık. Her iki takım da galibiyeti çok istiyordu. Kazandığımız için mutluyuz. O maçın analizini gerçekleştirdik. Yaptığımız hataları yorumladık ve hatalarımızdan dersler çıkardık. Önümüze bakıyoruz" dedi.

Futbolcularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu vurgulayan Olcay Şahan, "Oyuna giren, çıkanı kesinlikle aratmıyor. Yüzde 80'i değişmiş bir kadro ile lige başladık. Yeni oluşan bir takım olduğumuz için zor bir süreç geçiriyoruz. Ama zamanla daha da iyi olacağız. Oyuncularımın ortaya koyduğu performanstan memnunum" diye konuştu. Şahan şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da şunları ifade etti: "Diğer gruba göre zorlu bir grupta oynuyoruz. Bizim grupta 6-7 tane takım şampiyonluk adayı var. Heyecanlı bir lig olacak ancak biz maç maç bakıyoruz. Sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz."