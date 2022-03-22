Altınordu'da Volkan kendini affettirdi - Son Dakika
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Altınordu'da Volkan kendini affettirdi

22.03.2022 12:37
Altınordu'da Volkan kendini affettirdi

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yenerek üst üste 3'üncü zaferine imza atan Altınordu'da galibiyet golünü kaydeden stoper Volkan Fındıklı, son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 yenerek üst üste 3'üncü zaferine imza atan Altınordu'da galibiyet golünü kaydeden stoper Volkan Fındıklı, son haftalardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı. İzmir temsilcisinin art arda 7 mağlubiyet aldığı periyotta yenilen gollerde hatalı hamleleri nedeniyle eleştirilen tecrübeli savunmacı, özellikle son 3 maçta kırmızı-lacivertli takımın kalesini başarıyla savundu.

Defansın yanı sıra hücuma da katkı sağlayan Volkan, Ümraniyespor deplasmanında 19'uncu dakikada rakip fileleleri sarsarak ekstra görev üstlendi. Daha önce son olarak Süper Lig'de Konyaspor'da oynadığı dönemde 19 Ocak 2019'da Erzurumspor deplasmanında gol atma başarısı gösteren 31 yaşındaki defans oyuncusu, Altınordu formasıyla siftah yaparak 1155 gün sonra gol sevinci yaşadı. Volkan bu sezon oynadığı 25 maçta ilk 11'de şans bulup 2183 dakika görev aldı.


- İzmir
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Ümraniyespor, Altınordu, Spor Toto, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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