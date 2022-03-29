Altınordu'da yeni CEO Necati Özdeniz oldu - Son Dakika
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Altınordu'da yeni CEO Necati Özdeniz oldu

29.03.2022 00:58
Altınordu'da yeni CEO Necati Özdeniz oldu

Altınordu, CEO'luk görevine Mehmet Necati Özdeniz'i getirdi.

Altınordu, CEO'luk görevine Mehmet Necati Özdeniz'i getirdi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun CEO'su Mehmet Necati Özdeniz oldu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Başkan Seyit Mehmet Özkan ile bir araya gelen Özdeniz, görevine başladı.

Seyit Mehmet Özkan: "Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım attık"

Necati Özdeniz ile el sıkışan Başkan Seyit Mehmet Özkan, açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun çok büyük organizasyona sahip olduğunu belirten Başkan Özkan, "Organizasyon görünürde sadece Altınordu A Takımı gibi gözükebilir ama o sadece görünen yüzü. En temelde Altınordu Futbol Okullarımız, ortasında Futbol Akademimiz var. Yine elit takımlarımız var. Buralarda büyük faaliyetler gerçekleşiyor. Sadece A Takımdan ibaret değiliz. Altınordu Futbol Kulübü olarak misyonumuz zaten bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak, sporu sevdirmek onların içlerinden en yeteneklilerini Akademimizde ileri futbol eğitimi vererek Avrupa'nın 5 büyük ligine profesyonel futbolcu üretmektir. Bu organizasyonda A Takımımızın misyonu yarışmacı kısmında oyuncularımızın kendilerini gösterebilecekleri yerdir. A Takımımız bizim vitrinimiz, orası çok önemli. Kulüp olarak tamamıyla yüzümüzü Avrupa'ya çevirdik 'Yerelden Evrensele' mottosuyla çalışıyoruz. Şu anda sadece Avrupa'yı hedefledik ama sonrasında bu organizasyon ABD'ye kadar uzanabilir. İlk hedefimiz Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmek" dedi.

"Hep beraber büyük işler yapacağız"

Kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ve üst düzey bir yöneticiye ihtiyaçları olduğu için Necati Özdeniz'i göreve getirdiklerini aktaran Başkan Seyit Mehmet Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Necati bey uzun yıllar bankacılık görevinde üst düzey yöneticilik yaptı. Birçok başarılı organizasyonu yönetti. Herhangi bir organizasyonunun üst yapısını rahatlıkla taşıyabilecek kapasiteye sahip. Üç tane erkek evladı yetiştirmiş birisi. İlk başta kendisi A Takımımızın tüm sorumluluğunu alacak sonra da parça parça diğer organizasyonları ona devredeceğiz. Bugünden itibaren A Takımımızın tüm sorumluluğu kendisindedir. Kurumsal geleceğimiz için önemli bir adım attık ve profesyonel bir açılım gerçekleştirdik. Uzun yıllardır futbol amatör yöneticiler tarafından değil profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmeli diye öneriyordum. Biz de önemli bir adım attık. Altınordu'nun geleceğini inşa edeceğiz. Necati bey kendisi çok iyi pozisyonunu bırakıp bizim teklifimizi kabul ederek geldi. Belki bir çok kişi bunu yapmazdı. Ancak o bizim projemize inandı. Altınordu CEO'su olarak görevine başladı. Altınordu armasını daha güzel yerlere taşımak için hep beraber büyük işler yapacağız."

Mehmet Necati Özdeniz: "Teklifi ilk aldığımda büyük heyecan yaşadım"

Altınordu Futbol Kulübü'nde CEO olarak göreve başlayan Necati Özdeniz de, "Uzun yıllar bankacılık yaptıktan sonra başka bir sektöre geçiş yaptım. Herkes bana bunu neden yaptığımı soruyor. Onlara diyorum ki 'Ben Başkan Seyit Mehmet Özkan ve Altınordu Futbol Kulübü'nün misyonuna inandım' Altınordu'dan böyle bir teklif gelince düşünmeden kabul ettim. Teklifi ilk aldığımda inanın çok büyük heyecan yaşadım. Binlerce kişiyi yönetirken bu kadar heyecanlanmamıştım. Kulübümüzün misyonu doğrultusunda bu toprakların çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için çalışacağız. Mehmet bey bu işi bir yere kadar getirdi, biz de daha ileriye nasıl taşırız onun için çalışacağız, kafa yoracağız. Bu organizasyonun içinde olacağım için çok mutluyum. Başkanımızın hayaline ortak olup biz de elimizi taşın altına koyup bu topraklara borcumuzu ödeyeceğiz. Bu benim için özel bir görev oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Seyit Mehmet Özkan, yeni CEO Necati Özdeniz'e Altınordu rozeti takarak başarılar diledi. - İZMİR

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Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Futbol, CEO, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'da yeni CEO Necati Özdeniz oldu - Son Dakika


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