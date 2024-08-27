Altınordu\'dan 2 genç oyuncu ayrıldı

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da teknik heyetin raporuyla kadrodan elenen 19 yaşındaki stoper İlker Akar ve 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Güner, kiralık olarak Kırmızı Grup'ta yer alan Belediye Derincespor'la anlaştı. Derince doğumlu İlker, 2018 yılında Altınordu'ya transfer olduğu eski takımına 6 sene sonra döndü. Alt yaş gruplarında 8 kez milli formayı giyen İlker, geçen sezon 2'nci Lig'de 7 müsabakada görev yaptı. Geçen sezon Altınordu U19 takımında görev yapan Tugay ise yeni sezon öncesi A takıma dahil edilmesini rağmen göze giremedi. Tugay, Belediye Derincespor formasıyla ilk kez profesyonel ligde boy gösterecek.