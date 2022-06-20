Altınordu'dan gurbetçi atağı - Son Dakika
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Altınordu'dan gurbetçi atağı

20.06.2022 12:31
Altınordu'dan gurbetçi atağı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in altyapısında forma giyen sağ bek Emre Aksoy'a kanca attı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in altyapısında forma giyen sağ bek Emre Aksoy'a kanca attı. Leverkusen'in U19 takımında forma giyen ve A takımda şans bulma ihtimali düşük görülen 18 yaşındaki futbolcunun kariyerini Türkiye'de sürdürmeyi planladığı belirtildi. Gurbetçi oyuncuyla Süper Lig'den Kasımpaşa'nın da ilgilendiği ifade edildi.

Gelişime açık futbolculara şans vererek yıldızlarını parlatan Altınordu'nun transferi bitirmek için girişimlerini sürdürdüğü, Emre'nin maddi konularda İzmir temsilcisiyle anlaşamaması halinde Süper Lig'de mücadele eden bir takımda boy göstereceği bildirildi. Türkiye U18 Milli Takımı'nda ay-yıldızlı formayı terleten Emre'nin ülkemizde deneyim kazanıp tekrar Avrupa'ya dönüş yapması bekleniyor.

ALTINORDU TRANSFERROOM ZİRVESİ'DE

Altınordu'un yöneticileri, 60 ülkeden 650'en fazla kulübün üye olduğu TransferRoom zirvesine katıldı. "Yerelden Evrensele" mottosuyla sürekli Avrupa odaklı çalışmalar yapan kırmızı-lacivertli kulübün A Takım CEO'su Necati Özdeniz ve Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen toplantıda yer aldı. Sports Republic şirketinin yöneticisi Simon Ankersen'in açılış konuşması ve sunumuyla gerçekleşen bu ayki toplantıda 45 ülkeden, 60 lig içinden 170 farklı kulüp yer aldı.


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Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip Altınordulu Hüsamettin'e Süper Lig'den talip Bodrumspor'dan Recep atağı Bodrumspor'dan Recep atağı
Kaynak: DHA

Emre Aksoy, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'dan gurbetçi atağı - Son Dakika

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