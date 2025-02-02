Altınordu'dan Yatılı Oyunculara Yangın Kararı - Son Dakika
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Spor

Altınordu'dan Yatılı Oyunculara Yangın Kararı

Altınordu FK, Bolu-Kartalkaya yangını sonrası yatılı futbolcu barındırmama kararı aldı.

02.02.2025 18:24
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(İZMİR) - Altınordu Futbol Kulübü X hesabından "Bolu- Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu FK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz. Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncularımız, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlamaları halinde, kulübümüzde futbol eğitimine devam edebilirler. Aileleri tarafından İzmir'de ikamet imkanı sağlanamayan oyuncularımıza, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri yolunda yardımcı olacağız. Bilgilerinize sunarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Spor Altınordu'dan Yatılı Oyunculara Yangın Kararı - Son Dakika

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