Altınordu'dan Yatılı Oyunculara Yangın Kararı

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(İZMİR) - Altınordu Futbol Kulübü X hesabından "Bolu- Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu FK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz. Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncularımız, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlamaları halinde, kulübümüzde futbol eğitimine devam edebilirler. Aileleri tarafından İzmir'de ikamet imkanı sağlanamayan oyuncularımıza, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri yolunda yardımcı olacağız. Bilgilerinize sunarız."