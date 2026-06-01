Altınordu, Emircan Gürlük'ten Pay Alamayacak

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, 2023'te 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Rusya temsilcisi Orenburg'a sattığı Emircan Gürlük'ün bir sonraki transferinden pay alamayacak olmanının üzüntüsünü yaşıyor. Son 3 sezonda Rusya Premier Ligi'nde boy gösteren 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübüyle sözleşmesi sona erdi. İsmi son dönemde Süper Lig temsilcileriyle anılan Emircan'ın serbest kalması nedeniyle Altınordu sözleşmede yazan, 'Bir sonraki transferden yüzde 20 pay alma' maddesinden yararlanamayacak.

Emircan Gürlük'ün transferinden Orenburg'un bonservis geliri elde edemeyecek olması nedeniyle Altınordu'nun da eli boş kalacak. Emircan'ın ismi son dönemde altyapısından yetiştiği Galatasaray'ın yanı sıra Trabzonspor, Kocaelispor, Samsunspor ve Amed Sportif'le anıldı. Geçen sezon Orenburg formasıyla ligde 24 maçta 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen genç krampon, 2023-24 yıllarında 9 kez Ümit Milli Takım formasını terletti. Altınordu daha önce Burak İnce, Berke Özer ve Enis Destan'ın transferlerinden de pay alma hakkını kaybetmişti.