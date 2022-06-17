Altınordu, Erdi'yi açıkladı - Son Dakika
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Altınordu, Erdi'yi açıkladı

17.06.2022 10:20
Altınordu, Erdi'yi açıkladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak forma giyen stoper Erdi Dikmen ile yeniden anlaştığını resmen duyurdu.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak forma giyen stoper Erdi Dikmen ile yeniden anlaştığını resmen duyurdu.

Kırmızı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Erdi Dikmen, kulübümüzün formasını giymeye devam edecek. Ankaragücü Kulübü ve oyuncumuz ile yapılan görüşmeler sonucunda 2+1 yıllığına tekrar anlaşma sağlandı. Geçtiğimiz sezon 11 maçta formamızı terleten ve oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan Erdi Dikmen'e yeniden Altınordu formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Altınordu, bu anlaşma için Ankaragücü'ne 3 milyon TL bonservis ödemesi yaptı.


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Kaynak: DHA

Erdi Dikmen, Ankaragücü, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, Erdi'yi açıkladı - Son Dakika

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