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Altınordu Fair-Play Sıralamasında Zirvede - Son Dakika
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Altınordu Fair-Play Sıralamasında Zirvede

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, ilk yarıyı düşme hattının 1 puan ve 2 basamak üzerinde tamamlamasına rağmen Fair-Play sıralamasında liderlik koltuğuna oturdu. İzmir temsilcisi çıktığı 18 karşılaşmada 31 sarı kart görürken, kırmızı-lacivertli ekipte kırmızı kart gören futbolcu olmadı. Altınordu'nun Fair-Play olgusunu ligde sahaya yansıtması yönetimi ve teknik ekibi gururlandırdı.

Altınordu Fair-Play Sıralamasında Zirvede
12.01.2024 - 13:13,  Güncelleme: 13:16
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu ilk yarıyı düşme hattının 1 puan ve 2 basamak üzerinde tamamlamasına rağmen Fair-Play sıralamasında zirvede yer alarak alkış topladı. İzmir temsilcisi çıktığı 18 karşılaşmada 31 sarı kart görürken, kırmızı-lacivertli ekipte kırmızı kart gören futbolcu olmadı.

Fair-Play sıralamasına göre Altınordu en az kart gören takım olarak liderlik koltuğuna oturdu. "İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu" sloganıyla hareket eden Altınordu'nun Fair-Play olgusunu ligde sahaya yansıtması yönetimi ve teknik ekibi gururlandırdı. Kırmızı-lacivertli takımın ikinci yarıda da centilmence mücadele etmeye devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: DHA
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