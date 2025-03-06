Altınordu, Fethiyespor Maçına Hazırlanıyor

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Altınordu FK Teknik Direktörü Ersan Parlatan, Fethiyespor deplasmanda daha iyi bir görüntü sergileyeceklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 24 hafta itibarıyla topladığı 48 puanla üçüncü sırada bulunuyor. İzmir ekibi, yeni bir galibiyet serisine başlamak için 9 Mart Pazar günü konuk olacakları Fethiyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Ersan Parlatan, hem geçen hafta hem de gelecek hafta oynayacakları müsabakayla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Hafta sonu oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Beykoz Anadolu Spor mücadelesinde 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Parlatan, "Gönül isterdi ki üç puan alalım. Beykoz Anadolu Spor maçına bakıldığında maçla alakalı biraz coşku eksikliğimiz vardı. Bunu maçın başında hissedebildik. Girdiğimiz net pozisyonlarımız vardı fakat sonuçlandırmada sorun yaşadık. Takımda yorgunluk demeyeyim ama coşku eksikliğimiz vardı. İkinci yarı toparlansak da rakip de oyunu soğutarak buradan istediği bir puanı almasını bildi. Bizler iki puan kaybettik" dedi.

"Fethiye deplasmanda daha iyi bir görüntü sergileyeceğiz"

Fethiyespor müsabakasının hazırlıklarına devam ettiklerini dile getiren Ersan Parlatan, "Rakip son haftalarda gol yemiyor. Bizler bu maçta dahi iyi görüntü sergileyeceğimize eminiz ve istediğimiz sonucu alarak İzmir'e döneceğiz. Alacağımız 3 puanla zirve yarışına devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR