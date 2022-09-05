Altınordu 3 yıl sonra Avrupa'ya döndü

ALTINORDU Futbol Akademisi (ALFA) sporcuları, koronavirüs pandemisinin etkisinin kaybolmasıyla tekrar Avrupa'daki turnuvalara katılmaya başladı. Pandemi öncesinde iki ayda bir Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte turnuvalara katılan sporcular, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk turnuvalarında mücadele etti. U15 takımı, DMV International Cup Turnuvası'na katıldı ve organizasyonu üçüncü olarak tamamladı.

Stadion Bad Pyrmont'ta gerçekleştirilen turnuvaya Altınordu'nun yanı sıra Leipzig, Bayern Münih, Ajax, Hertha Berlin ve Hemmingen Westferfeld takımları katıldı. Turnuvanın ilk gününde, Leipzig'e 1-0 mağlup olan Altınordu'nun gençleri, Bayern Münih ve Ajax'ı 1-0 yenerken, Hertha Berlin ile golsüz berabere kaldı. Turnuvanın ikinci gününde Altınordu U15 takımı, Hemmingen ile 0-0 berabere kaldıktan sonra üçüncülük maçında Ajax'ı bir kez daha 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

- İzmir