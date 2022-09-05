Altınordu tekrar Avrupa'ya döndü - Son Dakika
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Altınordu tekrar Avrupa'ya döndü

05.09.2022 12:40
Altınordu tekrar Avrupa'ya döndü

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Sporcuları, pandeminin etkisinin kaybolmasıyla tekrar Avrupa'daki turnuvalara katılmaya başladı.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Sporcuları, pandeminin etkisinin kaybolmasıyla tekrar Avrupa'daki turnuvalara katılmaya başladı. Pandemi öncesinde iki ayda bir Avrupa'nın dev kulüpleriyle birlikte turnuvalara katılan sporcular, yaklaşık 3 yıl aradan sonra ilk turnuvalarında mücadele etti.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U15 Takımı, DMV International Cup Turnuvası'na katıldı ve organizasyonu üçüncü olarak tamamladı. Stadion Bad Pyrmont'ta gerçekleştirilen turnuvaya Altınordu'nun yanı sıra Leipzig, Bayern Münih, Ajax, Hertha Berlin ve Hemmingen Westferfeld takımları katıldı. Turnuvanın ilk gününde, Leipzig'e 1-0 mağlup olan Altınordu'nun gençleri, Bayern Münih ve Ajax'ı 1-0 yenerken, Hertha Berlin ile golsüz berabere kaldı. Turnuvanın ikinci gününde Altınordu U15 Takımı, Hemmingen ile 0-0 berabere kaldıktan sonra üçüncülük maçında Ajax'ı bir kez daha 1-0 mağlup ederek turnuvayı üçüncü tamamladı.

A Takımda Pendikspor maçı hazırlıkları başlıyor

Spor Toto 1. Lig'de haftayı bay takım olarak geçiren Altınordu, 12 Eylül Pazartesi günü Pendikspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından tekrar başlayacak. Hafta sonunu Altınordu U181/19 Takımı ile özel maç yaparak geçiren kırmızı-lacivertli takımda teknik direktör Ufuk Kahraman, oynanan maçla ilgili olarak şunları ifade etti: "Hem kendi takımımızda az forma şansı bulan oyuncularımızı hem de sakatlıktan dönenleri görme şansımız oldu. Yine ALFA'da forma giyen genç oyuncularımızı da izlemiş olduk. Bu dönemde oyuncularımızın sakatlıktan dönmesi de gayet iyi oldu. Onlar da form yakaladıkça, performansları arttıkça takımımız çok daha iyi duruma gelecektir" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U18/19 Teknik Sorumlusu Hasan Haykır da, "A Takımımızla oynadığımız maç bizi çok mutlu etti. Yıllardır A Takımımızla olan bağımız zaten sürekli devam ediyor. Yaptığımız toplantılar, fikir alışverişleri, oyuncuların gidip gelmesi, öz kaynak sistemiyle beslenen A Takımımızı besleyecektir. Orada Öz Kaynak Sisteminden gelen oyuncuları tekrar görmek, onlarla bir arada tekrar maç yapmak bizi mutlu etti" şeklinde konuştu

Altınordu Futbol Okulları'ndan seminer

Öte yandan Altınordu Futbol Okulları tarafından hafta sonunda Antrenör Eğitim Semineri düzenlendi. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine Türkiye'nin değişik bölgelerinden AFO Sorumlu Antrenörleri katıldı. Başkan Seyit Mehmet Özkan da seminere katılarak AFO antrenörlerine bir konuşma gerçekleştirdi.

"Altınordu Futbol Okulları organizasyonumuzun en değerli bölümü"

Altınordu Futbol Okulları'nın Altınordu organizasyonunun en temelinde yer aldığını belirten Başkan Seyit Mehmet Özkan, "AFO bizim çok önem verdiğimiz bir organizasyon. Futbol Okullarımızda önceliğimiz kulübümüze gelir getirmesi değil doğal yetenekli çocukların ayağına gitmektir. Sokak futbolu kalktığı için artık doğal yetenekli oyuncuları bulmak çok zorlaştı. Futbol okullarımızı çocuklarımızın şehirlerine mahallerine açarak onlara yakınlaşmak istiyoruz. Türkiye genelinde 200 AFO'muzda 20 bin çocuğa 13 yaşına kadar spor yaptırıyoruz. 13 yaşında amatör ligler başlıyor, böylelikle aynı zamanda amatör lig takımlarına da sporcu yetiştirmiş oluyoruz. İçlerinden de doğal yetenekli oyuncularımızı Altınordu Futbol Akademisi'ne (ALFA) alıyoruz. Zor bir iş yapıyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle seminerlere ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Altınordu Futbol Okulları Direktörü (AFO) Direktörü Köksal Ferizcan da, "Yaklaşık 170 okuldan hocamız geldi. Gördüğümüz eksiklikler, yeni gelişmeler konuşuldu. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın da katılmasıyla seminerimiz çok güzel geçti. Her sene böyle seminerlerimizi tekrarlayacağız. Antrenörlerimiz bizden uzak olmayacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Pendikspor, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu tekrar Avrupa'ya döndü - Son Dakika

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