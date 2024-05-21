Altınordu'nun genç oyuncuları milli takıma davet edildi - Son Dakika
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Spor

Altınordu'nun genç oyuncuları milli takıma davet edildi

Altınordu'nun genç oyuncuları Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı, Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi. 4-10 Haziran'da Moldova'da düzenlenecek Uluslararası Turnuva'nın aday kadrosuna çağrıldılar.

21.05.2024 12:18
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Altınordu'nun genç oyuncularından Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir ve Hasan Berat Kayalı, Türkiye U19 Milli Takımı'na davet edildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'da milli takım heyecanı yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli takımda yer alan kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile stoper Hasan Berat Kayalı, 4-10 Haziran'da Moldova'da düzenlenecek Uluslararası Turnuva'nın aday kadrosuna çağrıldığı duyuruldu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre U19 Milli Takımımız, 04-10 Haziran tarihleri arasında Moldova'da uluslararası turnuvaya katılacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Mayıs Pazartesi günü toplanacak. Temmuz ayında oynayacağı UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri öncesi ay-yıldızlılar, son hazırlıklarını bu turnuvada gerçekleştirecek. U19 Milli Takımımız turnuvada Kazakistan, Moldova ve Azerbaycan ile karşılaşacak. A Takım oyuncularımıza ve millilerimize başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu'nun genç oyuncuları milli takıma davet edildi - Son Dakika

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