Altınordu Gençleri, 1461 Trabzon Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Altınordu Gençleri, 1461 Trabzon Maçına Hazırlanıyor

Altınordu Gençleri, 1461 Trabzon Maçına Hazırlanıyor

Altınordu'nun genç futbolcuları Arif Şimşir ve Sercan Demirkıran, 4-2 kazandıkları Karaköprü Belediyespor maçının ardından 1461 Trabzon karşısında da çıkışlarını sürdürmeyi hedefliyor.

20.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:18
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Altınordu'nun genç futbolcuları Arif Şimşir ve Sercan Demirkıran, takım olarak iyi gidişatlarının olduğunu ve hafta sonu 1461 Trabzon'u mağlup ederek, çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 12. haftada Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, deplasmanda oynanan müsabakayı 4-2 kazanmayı başardı. Altınordu'nun genç futbolcularından Arif Şimşir ve Sercan Demirkıran, hem Karaköprü maçı hem de gelecek hafta oynanacak 1461 Trabzon mücadelesi hakkında açıklamalarda bulundu. Karaköprü Belediye karşılaşmasıyla Altınordu formasıyla ilk defa lig maçında forma giydiğini belirten genç kaleci Arif Şimşir, "İlk defa maça çıktığım için çok mutluyum. İnşallah devamı da gelecek. Takım olarak güzel bir gidişatımız var. Güzel bir ivme yakaladık. Hafta sonu 1461 Trabzon maçında da aynı gidişatımızı sürdürüp zirve yarışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

Sercan Demirkıran: "Benim için güzel bir maçtı"

Altınordu'nun genç oyuncularından Sercan Demirkıran ise, "İyi giden bir serüvenimiz var, haftalardır kazanıyoruz. Karaköprü Belediye Spor maçında da bunu devam ettirdik, üç puan almayı bildik. Uzun zamandır kadroya giremiyordum, bu maç forma şansı buldum ve Olcay hocama da teşekkür ederim. Bizim için güzel bir maçtı, şimdi de diğer maça en iyi şekilde hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınordu Gençleri, 1461 Trabzon Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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