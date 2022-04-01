Altınordu ilk peşinde - Son Dakika

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında Nasadoge Menemenspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'u mağlup ederek galibiyet serisi yakalayan Altınordu, pazar günü evinde oynayacağı Adanaspor müsabakasını da alarak bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmayı hedefliyor. En son 2018-2019 sezonunda üst üste 4 maç kazanan kırmızı-lacivertliler, 3 yıl sonra aynı seriyi tekrarlamak istiyor.

Bu sezon ilk yarının son 3 haftasında Kocaelispor, Balıkesirspor ve Beypiliç Boluspor'u dize getirerek 3 maçlık seri yakalayan İzmir temsilcisi, ikinci yarıya Ankara Keçiörengücü yenilgisiyle başlamış ve daha sonra art arda 7 maç kaybederek düşme hattına demir atmıştı. Son 3 müsabakada 9 puan toplamasına rağmen kümede kalma barajıyla arasında 2 puan fark kalan 16'ncı sıradaki Altınordu, çıkışını sürdürerek stresten kurtulmak istiyor.