Altınordu İnegölspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Altınordu İnegölspor'u 2-0 mağlup etti

Altınordu İnegölspor\'u 2-0 mağlup etti

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında İnegölspor'u 2-0 yenerek galibiyetle başladı. Teknik Direktör Olcay Şahan, oyuncularını tebrik etti.

02.09.2024 12:29
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında evinde karşılaştığı İnegölspor'u 2-0 mağlup eden Altınordu, şampiyonluk hedeflediği lige 3 puanla başlayarak taraftarına umut verdi. Rakibini ilk yarıda Sami ve Emre'nin ayağından bulduğu gollerle dize getiren İzmir temsilcisi, 90 dakika sonunda galibiyeti Torbalı'ya kadar giden taraftarlarıyla doyasıya kutladı. Altınordu'nun başında çıktığı ilk sınavdan zaferle ayrılan Teknik Direktör Olcay Şahan, maçtan sonra oyuncularını teker teker kutladı. Başkan Seyit Mehmet Özkan taraftarlarla birlikte tribünde maçı takip etti.

Altınordu'da yeni transferlerden Yusuf Örnek, Eren, Ali, Alper, Kaan ve Emre ilk 11'de yer alırken; Mete, Emir Can, Hüseyin ve Bahattin oyuna sonradan girdi. Emre, Altınordu formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Kırmızı-lacivertlilerin 11 yeni transferinden sadece Tahsin dünkü randevuda süre bulamadı. Altyapıdan yetişen ve bu sezon A takıma alınan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Gültekin ise ilk 11'de yer alarak ilk kez profesyonel bir müsabakada görev yaptı. Teknik patron Olcay Şahan, Burak'ı 90 dakika sahada tuttu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altınordu İnegölspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika

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