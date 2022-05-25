Altınordu iskeleti korumak istiyor - Son Dakika
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Altınordu iskeleti korumak istiyor

25.05.2022 11:56
Altınordu iskeleti korumak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu iç tranfserde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu iç tranfserde sözleşmesi sona eren 6 oyuncusuyla yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın Ankaragücü'nden kiralanan stoper Erdi'nin yanı sıra serbest kalma hakkı kazanan stoper Volkan, sağ bek Rıdvan, orta saha oyuncusu Recep, sağ kanat Ahmet İlhan ve forvet Hüsamettin'in kadroda tutulması yönünde rapor hazırladığı öğrenildi.

Kurmaylar önümüzdeki günlerde bu futbolcularla masaya oturup yeni sezon sözleşmeleri konusunda pazarlık yapacak. İsketlet kadroyu korumayı hedefleyen İzmir ekibinin dış transferde ise 3-4 takviye yapmayı planladığı bildirildi.


YORUMLAR
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Altınordu, Erdi'ye tekrar talip Altınordu, Erdi'ye tekrar talip 1. Lig'de şampiyonlar yine 70 puanda bitirdi 1. Lig'de şampiyonlar yine 70 puanda bitirdi
Kaynak: DHA

Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu iskeleti korumak istiyor - Son Dakika


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