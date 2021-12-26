Altınordu İzmir'de coştu

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son 5 maçında 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulan Altınordu, iç sahada topladığı puanlarla ayakta kaldı. Devre arasına 7 galibiyet, 1 beraberlik, 10 yenilgiyle giren kırmızı-lacivertliler, topladığı 22 puanın 18'ini İzmir'de hanesine yazdırdı. Altınordu evinde Bursaspor, Altaş Denizlispor, Nasadoge Menemenspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Beypiliç Boluspor'u mağlup ederken; Tuzlaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eyüpspor ve Yılport Samsunspor'a boyun eğdi.

Deplasmanda 8 karşılaşmaya çıkan İzmir temsilcisi sadece 1 galibiyet alırken, 1 kez beraberlik elde edip, 6 da yenilgi gördü. Devre arasında kadrosunu güçlendirerek ikinci yarıda üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Altınordu'da ara transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kulübün yapısına uyacak nokta transferler yapmak için ince eleyip sık dokuyan kırmızı-lacivertliler, stoper ve kanat oyuncusu arayışını sürdürüyor. Altınordu'da fazla forma şansı bulamayan bazı gençlerin kiralık olarak gönderilmesi de gündemde.