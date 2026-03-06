Altınordu, Karacabey ile Mücadele Edecek - Son Dakika
Altınordu, Karacabey ile Mücadele Edecek

Altınordu, Karacabey ile Mücadele Edecek
06.03.2026 11:00
Altınordu, düşme hattından uzaklaşmak için Karacabey Belediyespor'la karşılaşacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde lider Batman Petrolspor'a 4-0 yenilerek 15 puanda kalan düşme hattındaki Altınordu yarın deplasmanda Karacabey Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu'nda oynanacak 29'uncu hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Grupta 18'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 26 puanı bulunan 14'üncü basamaktaki Bursa ekibini yenerek kümede kalma umutlarını korumak istiyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren sol bek Gökhan Süzen kadroda yer almayacak. Ligin ilk yarısında rakibine evinde 1-0 mağlup olan Altınordu, bu kez kazanarak moral bulmayı hedefliyor. İzmir ekibinde ilk 2 maçından 1 puan çıkaran teknik direktör Yusuf Şimşek de galibiyetle tanışmak istiyor.

Kaynak: DHA

