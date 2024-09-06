Altınordu, Kepezspor'la Eski Oyuncularına Karşı!

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona evinde İnegölspor'u 2-0 yenerek başlayan Altınordu, 8 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kepezspor maçında eski oyuncularıyla karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz yıllırda kırmızı-lacivertli formayı terleten Kepezsporlu 4 futbolcu, bu kez İzmir ekibine karşı galibiyet arayacak.

Altınordu'da 2015-2016 sezonunda oynayan santrfor Murat Yılmaz; 2016-2017'nin ilk yarısında görev yapan golcü Üstün Bilgi; 2019-2020'nin ikinci devresi ve 2020-2021'de forma giyen ön libero Furkan Çil ile 2021-2022 ve 2022-2023'te görev alan stoper Volkan Fındıklı bu defa eski takımlarına karşı sahada yerlerini alacak.