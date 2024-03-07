Altınordu, Kırklarelispor maçının ardından soyunma odasını temizledi

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Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadıkları Kırklareli spor maçının ardından soyunma odasını temizleyerek, stattan ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırklarelispor evinde karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Altınordu'nun müsabakanın ardından soyunma odasını bulduğu şekli ile bırakması beğeni topladı. Konuyla alakalı paylaşım yapan Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, soyunma odasının maç öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarını paylaştı. Öncesi ve sonrası yer alan görselde misafir takımın soyunma odasını bulduğu haliyle bırakması örnek teşkil etti.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın açıklamasında ise, "Tüm spor kulüplerimize örnek olması dileğiyle, Altınordu'ya Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - KIRKLARELİ