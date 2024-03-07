Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda oynadıkları Kırklareli spor maçının ardından soyunma odasını temizleyerek, stattan ayrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Kırklarelispor evinde karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı. Altınordu'nun müsabakanın ardından soyunma odasını bulduğu şekli ile bırakması beğeni topladı. Konuyla alakalı paylaşım yapan Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, soyunma odasının maç öncesi ve sonrasına ait fotoğraflarını paylaştı. Öncesi ve sonrası yer alan görselde misafir takımın soyunma odasını bulduğu haliyle bırakması örnek teşkil etti.
Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın açıklamasında ise, "Tüm spor kulüplerimize örnek olması dileğiyle, Altınordu'ya Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı. - KIRKLARELİ
Son Dakika › Spor › Altınordu, Kırklarelispor maçının ardından soyunma odasını temizledi - Son Dakika
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında konuk takımın taraftarları stadyuma alınmayacak. İl Spor Güvenlik Kurulu'nun toplantısında maçın riskli kategoride değerlendirilmesi üzerine, misafir takım taraftarının alınmaması kararı alındı. Karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde karşılaşacağı Adana Demirspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Adana maçını da kazanırsak daha büyük bir adım atmış olacağız. Her maç aslında önemli ve zor bir maç. Seyircimiz ile galibiyeti getirmemiz gerekiyor ama kazanırsak bile bu lig bitmiş diyemeyiz' dedi.
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