Üye Girişi
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan "Süper Lig" itirafı - Son Dakika

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan "Süper Lig" itirafı

03.01.2022 11:02

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Geçen yıl Süper Lig'e çıksaydık biz yabancı oynatmayacaktık. Ben yine çaylak oyuncuların oynamasını üsteleyecektim. Çünkü ben bunun için varım. Varoluş nedenimiz bu." dedi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Geçen yıl Süper Lig'e çıksaydık biz yabancı oynatmayacaktık. Ben yine çaylak oyuncuların oynamasını üsteleyecektim. Çünkü ben bunun için varım. Varoluş nedenimiz bu." dedi.

Özkan, AA muhabirine, 20 yaşından beri işletmeci olduğunu, ODTÜ İşletme Fakültesi'ni tamamladıktan sonra hayatın içinde de adeta 10 işletme fakültesi bitirdiğini söyledi.

Altınordu'da, "8 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu tamamlamış" gibi deneyim kazandığını anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Elbette haddimizi biliyoruz. Geçen sene böyle bir rüzgar esti. Bunlar hep yukarılardan denemeler, bakalım ne yapacaklar diye. Bütün A takım, hatta akademide bile antrenör arkadaşlar 'inşallah çıkarız' diye dua ediyorlardı. Ben de 'Allah'ım ben bu kadar uğraşıyorum, sen beni gör, bunlar şu anda henüz daha yaşlarının vermiş olduğu coşku ile bunları söylüyorlar. Aşırı coşkunluk da iyi değil, inşallah çıkmayız' dedim. Allah razı olsun, Paixao 89'da attı golü, ben rahatladım. Geçen yıl Süper Lig'e çıksaydık biz yabancı oynatmayacaktık. Ben yine çaylak oyuncuların oynamasını üsteleyecektim. Çünkü ben bunun için varım. Varoluş nedenimiz bu."

"İyi ki çıkmadık"

"İyi ki çıkmadık. Allah bizi seviyormuş" şeklinde değerlendirmelerde bulunan Özkan, Altınordu'nun 2022'den itibaren kendi öz kaynak oyuncularını A Takım'da biriktirebilme dönemi yaşayacağını dile getirdi.

Hazırladıkları bu planın 2025'i de bulabileceğine dikkati çeken Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz oyuncularımızı satmayacağız. Onlara gelen tekliflere karşı onları kendi bünyemizde tutmak için birtakım formüller geliştireceğiz. Biz çaylak oyuncularımıza paralar vermiyoruz, maaşa ve prime oynuyorlar. Öyle olduğu zaman yaşını doldurmuş 22 yaşındaki çocuğa bir miktar da yıllık ücret verip, onları kulübümüzde tutmak isteyeceğiz. 'Sen 21 yaşında değil de 25 yaşında' git diyeceğiz. Ama 25 yaşında da büyük paraya git."

"19 öz kaynak futbolcumuz var."

Avrupa'da Altınordu'yu tanımayan kimsenin olmadığını ifade eden Özkan, A takımın ortaya koyduğu futbolu beğendiğini ve birçok ismin çok başarılı olacağına inandığını belirtti.

26 kişilik kadroda 19 tane öz kaynak futbolcuları olduğunu anlatan Özkan, "Sadece 7 tane abi futbolcu var. Bu 7 ismi de seçerek alıyoruz. Çünkü karakter çok önemli. Bu 19 kendi evladımızın içine karakteri gevşek tecrübeli oyuncuları koyamayız. Tam tersi karakterli oyuncular bulmamız lazım. O nedenle çok kolay bir iş değil bu. Hem şoför arkası hem pencere kenarı olmuyor işler. Hepsini bir potada eritebilmek çok zor, kolay değil." ifadelerini kullandı.

"Kırmızı-beyaz olursa biz Altay'la yeni statta oynarız"

Bir süre önce açılışı gerçekleştirilen Alsancak Mustafa Denizli Stadı ile ilgili tartışmalara değinen Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atatürk Voleybol Salonu'nun olduğu bölgedeki Alsancak Halk Sahası'nın süresiz kullanım hakkının daha önce Altınordu'ya verildi. Salonun yapımından önce yapılan protokolle Altınordu'dan alınan bu saha karşılığında kulübe Altay'la birlikte Alsancak Stadı'nın eşit kullanım hakkının verildi. Alsancak Stadı yeniden hizmete girdi. Baktık ki stadyumun brandaları siyah-beyaz, soyunma odaları filan da siyah-beyaz olmuş. Biz o siyah-beyazın altından geçmeyeceğiz. Altay bizim tarihten kardeş kulübümüz. Altay'la herhangi bir şeyimiz yok. Altay da tabii ki kendi menfaatlerini koruyacak. Ben saygı duyuyorum. Elimizde aslanlar gibi İzmir Valisi'nin, İzmir Beden Terbiyesi Müdürü'nün imzalamış olduğu Altay'la müsavi kullanma diye protokol var elimizde. Noterden geçmiş."

Özkan, Alsancak isminin önüne hiçbir şeyin gelemeyeceğini, Mustafa Denizli'nin futbolculuğu döneminde hep izlemeye gittiğini, o duran top kullandığında, korner attığında hep ayakta izlediklerini söyledi.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlük döneminde de birçok başarıya imza attığını kaydeden Özkan, "Mustafa abi tabii ki Türk futboluna mal olmuştur ama burada Alsancak var, Alsancak'ın önüne, arkasına kimsenin gelmemesi lazım. Mustafa abinin tabii ki Türkiye'de bir stadyuma isminin verilmesi anasının ak sütü gibi helaldir." dedi.

Özkan, stadın etrafındaki siyah-beyaz brandanın kırmızı-beyaz olması gerektiğini savunarak, "Kırmızı-beyaz olursa biz Altay'la yeni statta oynarız." diye konuştu.

Altınordu'nun Alsancak Stadı'ndaki hakkının verilmesi halinde maçlarını orada oynayabileceklerini kaydeden Özkan, "Altay'la Altınordu orada el ele kırmızı-beyaz brandanın altında 1 hafta o, 1 hafta o, rahatlıkla kullanabilirler. Kullanmazlarsa da hayat devam ediyor." dedi.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan Süper Lig itirafı
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan Süper Lig itirafı
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan Süper Lig itirafı

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan 'Süper Lig' itirafı - Son Dakika Spor


Sahipleri tek tek sokağa bırakıyor! Erdoğan'ın çağrısı sonrası belediyelerden pitbull operasyonu Sahipleri tek tek sokağa bırakıyor! Erdoğan'ın çağrısı sonrası belediyelerden pitbull operasyonu         
12:16
Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu         
12:07
Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü         
12:03
Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak? Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?         
11:53
Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur         
11:47
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi? İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bakan Soylu'nun 1.3 ton uyuşturucu taşıyan uçağın sahibine neden randevu verdi?         
08:02
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle bağlı erkek cesedi bulundu         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti Satanizm propagandası iddiası! Tartışma yaratan Maske Kimsin Sen programı için RTÜK harekete geçti         
23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25

Son Dakika Haberleri
12:07 Enis Arıkan koronavirüsü yendi, müjdeyi halay çekerek duyurdu
12:05 Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.
12:03 Çocuğuna tokat attığı iddiasıyla tartıştığı arkadaşını öldürdü
11:56 Aracıyla yeğenini ezen haladan paylaşım: Kaybettiğin asla geri dönmüyor
11:53 Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı dördüncü müdahalede 3,12 milyar dolar sattı
11:52 Öğretmenler, polisler, hemşireler! Zamlarla hangi memur, ne kadar maaş alacak?
11:52 TMO, ekmeklik buğday ve arpa fiyatlarına zam geldiğini açıkladı
11:49 Ece Üner'in 3 yıl önceki tespitine binlerce kullanıcı destek verdi
11:46 Enflasyon farkını yetersiz bulan Memur- Sen: Ek zam şart olmuştur
11:42 Babacan'dan iktidara tepki: Hiçbir şey vermiyor sadece kepçeyle alıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 12:19:59. #1.11#
SON DAKİKA: Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan "Süper Lig" itirafı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement