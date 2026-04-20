Altınordu, Kümede Kalmayı Başardı
Altınordu, Kümede Kalmayı Başardı

20.04.2026 12:13
Altınordu, son haftalarda elde ettiği başarıyla kümede kalmayı garantiledi. 34 puana ulaştı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun büyük bölümünde düşme hattında yer alan Altınordu, son haftalarda yakaladığı çıkışla 8 puanlık farkı kapatıp bitime 1 maç kala kümede kalışını ilan etmenin sevincini yaşıyor. Teknik direktör Yusuf Şimşek göreve geldikten sonra art arda galibiyetler almaya başlayan kırmızı-lacivertliler, son olarak deplasmanda Kepez Spor'u 4-2 yenip kurtuluşunu ilan etti. Son 8 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 19 puan toplayan İzmir temsilcisi 34 puana ulaşıp, evinde İnegölspor'la oynayacağı sezonun son maçı öncesi lige tutundu.

Ligde evinde Karacabey Belediyespor'la 2-2 berabere kalan Beykoz Anadolu Spor son haftaya 30 puanla girerek küme düşen 4'üncü takım oldu. Grupta 34 puanla 15'inci sırada yer alan Altınordu son sınavında play-off iddiasını kaybeden İnegölspor'u konuk edecek. İzmir ekibi kendisi gibi 34 puanı bulunan bir basamak üzerindeki Erbaaspor'u geride bırakmak için mücadele verecek. Geçen sezon play-off oynadığı ligde bu sezon son dönemeçte kümede kalmayı başaran Altınordu, Kepez zaferinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: DHA

Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot “Flash“ Pekin’de tarih yazdı Dünya rekorundan 7 dakika daha hızlı: Robot "Flash" Pekin'de tarih yazdı
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Sadettin Saran’dan şampiyonluk mesajı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı

12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
12:09
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
