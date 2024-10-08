Altınordu, Kupada Gençlerle Mücadele Edecek

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu yarın Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda deplasmanda Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü ile karşılaşacak. İBB 100. Yıl Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçı Yücel Büyük yönetecek. İzmir temilcisi bu karşılaşmada U17 takımından yaptığı takviyelerle mücadele edecek. Kırmızı-lacivertlilerde U17 takımından Bilal Demirağ, Ömer Yiğit Tiryakigil, Emre İnal, Eren Kaya, Mustafa Duru, Baran Yolaçan, Ata Gür, Adem Ali Barkın ve Sarp Kaçar olmak üzere 9 genç oyuncu kupa kadrosuna dahil edildi. Altınordu genç futbolcularıyla turu geçmeyi hedefliyor.