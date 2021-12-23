Altınordu kurtuluş mücadelesinde

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maçından 3 galibiyet alarak 9 puan çıkarmasına rağmen düşme hattından kurtulamayan Altınordu, yarın ilk yarının son haftasında Beypiliç Boluspor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde 19 puanla 16'ncı basamakta yer alan İzmir temsilcisi, 21 puanı bulunan 13'üncü sıradaki Boluspor'u mağlup etmesi halinde düşme hattından çıkarak devre arasına mutlu girecek.

Kırmızı-lacivertli takımda 2 maçlık kırmızı kart ve 1 maçlık sarı kart cezası sona eren kaptan Ahmet İlhan bu hafta formasına kavuşacak. Hafif sakatlığı bulunan ön libero Kürdaş'ın durumu maç saatinde netleşecek. Kadro dışı olan forvet Enis görev yapamayacak. Boluspor'u yenerek devre arasına moralli bir şekilde girmek istediklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerine inandığını söyledi.

BURAK İNCE'YE ÖZEL KLİP

Altınordu, ocak ayı ortasında Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e transferi tamamlanacak Burak İnce için bir veda klibi hazırladı. Genç oyuncu, Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada Altınordu formasını son kez giymiş ve takıma veda etmişti. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda genç oyuncunun Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde kaldığı oda, antrenman yaptığı sahalar, boş vakitlerini geçirdiği zamanlardaki oyun alanlarından görüntüler paylaşıldı. Burak'ın antrenman yaptığı sahalarda Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) forma giyen genç oyuncuları izlediği anlar klipte yer aldı. Klip, oyuncunun kulüp personeli ile vedalaştıktan sonra Metin Oktay Yerleşkesi'nden ayrılması ile son buluyor.